Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più incerto: il terzino francese potrebbe tornare all’Atletico Madrid, club dove è cresciuto e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Con un accordo già in fase di negoziazione, le cifre sembrano distanti, ma l’appeal del ritorno al Wanda Metropolitano si fa sempre più forte. La trattativa promette di essere emozionante e ricca di colpi di scena, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire quale sarà la sua scelta definitiva.

Theo Hernandez potrebbe vestire la maglia dell’ Atletico Madrid. Le indiscrezioni riportate da diversi media sportivi dicono che il terzino francese avrebbe già trovato un accordo con il club. Il suo sarebbe un ritorno dato che è cresciuto nelle giovanili del colchoneros. I rossoneri per cederlo vorrebbero circa 30 milioni di euro mentre i madrileni offrono la metà. Il 27enne, inoltre, in questa finestra di mercato ha già rifiutato l’offerta dell’ Al-Hilal, squadra saudita allenata da Simone Inzaghi. La carriera di Theo Hernandez. Theo Hernandez è nato a Marsiglia nel 1997 ma calcisticamente è cresciuto in Spagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, Theo Hernandez verso l’Atletico Madrid

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Theo Hernandez ha detto no all’Al-Hilal per l’Atletico Madrid, con cui il Milan dopo qualche titubanza iniziale ha trovato un accordo per 23 milioni più bonus. Per sostituirlo gli obiettivi sono Cambiaso e De Cuyper Cardone, Sereni - Repubblica Partecipa alla discussione

? @DiMarzio a @SkySport: “Nuovi contatti con l’#AtleticoMadrid per Theo #Hernandez. #Allegri rivorrebbe #Rabiot e vorrebbe #Bouaddi, centrocampista 2007 del #Lille. Se parte uno dei centrali, #Tare vorrebbe #Sule del #BorussiaDortmund” #Milan via @ Partecipa alla discussione

