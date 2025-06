Milan pugno duro per Theo Hernandez | la decisione sul futuro

Il Milan è deciso a fare chiarezza sul futuro di Theo Hernandez, puntando a rafforzare la rosa per tornare ambizioso in campionato. L’attenzione è massima e le decisioni saranno prese con fermezza, perché il club mira a riprendere il suo posto di rilievo nel calcio europeo. La strategia è chiara: investire sui talenti giusti e consolidare la squadra, perché il sogno di tornare ai vertici è più vivo che mai.

Il Milan non ha dubbi sul futuro di Theo Hernandez ed è pronto a usare il pugno duro. Di seguito le ultime novità In casa Milan si lavora proiettati verso la prossima stagione con l'obiettivo di ritornare a portare il nome del club in alto nella classifica. Per questo motivo si studiano le prossime mosse da fare sul mercato sia in uscita, che in entrata. L'obiettivo è quello di migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva secondo le idee del nuovo mister Max Allegri. Dopo la cessione ufficiale di Tijjani Reijnders al Manchester City e l'uscita ormai vicina a chiudersi di Yunus Musah al Napoli, i rossoneri devono risolvere due casi un po' più spinosi.