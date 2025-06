Milan pugno duro con Theo Hernandez | senza cessione può finire fuori rosa

Il Milan non fa sconti a Theo Hernandez: senza una cessione che soddisfi le sue richieste, il club è deciso a mettere il francese fuori rosa, mostrando un approccio deciso e determinato. La situazione si fa calda, e le prossime settimane saranno decisive per il futuro del talento rossonero, tra tensioni e strategie di mercato.

Il Milan è pronto a usare il pugno duro con Theo Hernandez: senza cessione alle condizioni del club, il terzino francese può finire fuori rosa.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

