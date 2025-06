Milan pronto il ritorno in Serie A del giocatore | la strategia

Milan pronto a sorprendere ancora: un ex talento della Serie A potrebbe tornare a vestire rossonero grazie a una strategia studiata nei minimi dettagli. Dopo l’arrivo di Allegri, il club si sta muovendo con decisione per rafforzare la rosa e costruire un ciclo vincente e duraturo. La società del Diavolo lavora intensamente per riportare in Italia un pezzo di cuore e di storia calcistica. Ecco tutte le ultime novità sul possibile ritorno.

Il Milan ha puntato gli occhi su un ex giocatore della Serie A e studia la strategia migliore per riportarlo in Italia. Di seguito le ultime novitĂ . La squadra rossonera, dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina, è uno dei club piĂą attivo di questa prima parte di mercato. L’obiettivo è quello di stravolgere la rosa per renderla migliore e competitiva per creare un ciclo che possa essere vincente e duraturo nel tempo. La societĂ del Diavolo, quindi, vuole creare la squadra perfetta per il proprio allenatore. Dopo le uscite di Tijjani Reijnders, al Manchester City, e con la possibilitĂ sempre piĂą concreta di dare l’addio anche a Yunus Musah –dove c’è un forte pressing del Napoli, il Milan deve rinforzare il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, pronto il ritorno in Serie A del giocatore: la strategia

