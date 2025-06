Milan Modric è ancora un genio | gol e assist con la Croazia | VIDEO

Luka Modric, ancora una volta, dimostra di essere un genio del calcio: tra gol su rigore e assist spettacolari, incanta la Croazia nella vittoria contro la Repubblica Ceca. Con il suo talento fuori dal comune, il futuro centrocampista del Milan si conferma protagonista indiscusso sul campo, lasciando senza fiato i tifosi e anticipando il suo impatto in Italia. Scopri il suo incredibile show nel video che celebra un’altra perla di un vero maestro.

In Croazia-Repubblica Ceca 5-1, il centrocampista Luka Modric, in procinto di approdare al Milan, a segno su rigore. Poi un assist spaziale. Il futuro centrocampista del Milan Luka Modric è stato assoluto protagonista della vittoria per 5-1 della Croazia sulla Repubblica Ceca nel gruppo L delle qualificazioni Mondiali. Segna su rigore il gol del 2-1 e regala a Andrej Kramaric il pallone dell'ultima rete del match con un passaggio smarcante davvero illuminante. In rete anche l'ex Inter Ivan Perisic. Guarda gol e highlights del match in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric è ancora un genio: gol e assist con la Croazia | VIDEO

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

Luka Modric ha detto sì al Milan: il centrocampista croato, dopo tredici anni al Real Madrid, chiuderà la carriera in rossonero. Decisivo il blitz in Croazia del nuovo ds Igli Tare, che ha convinto il numero 10 con un piano chiaro e un ruolo centrale nel nuovo prog Partecipa alla discussione

Sempre più vicino il fatidico HERE WE GO per Modric al Milan! I dettagli del possibile accordo tra il croato e il Club rossonero ? Partecipa alla discussione

