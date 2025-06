Milan | Maresca lo scarica primo rinforzo per Allegri

Il mercato del Milan si infiamma con l'ormai imminente arrivo di Maresca, scelto come primo rinforzo da Allegri. I rapporti collaborativi con il Chelsea rendono questa operazione ancora più interessante da seguire, mentre i dirigenti rossoneri sono al lavoro per perfezionare la rosa e puntare a un salto di qualità fondamentale. La sfida è aperta: quale sarà la mossa che cambierà le sorti della stagione?

I rapporti fra il Chelsea e i rossoneri sono buoni da tempo e per questo motivo si tratta di una operazione da tenere sotto osservazione. Le ultime Sono giorni di riflessioni in casa Milan su quali giocatori puntare. Tare e Allegri ormai da tempo sono al lavoro per individuare i profili che possano alzare ancora di più il livello della rosa oltre che naturalmente portare la squadra a fare un salto di qualità importante per raggiungere i traguardi a cui i tifosi rossoneri erano abituati. E il direttore sportivo potrebbe approfittare anche di una situazione in casa Chelsea. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan: Maresca lo scarica, primo rinforzo per Allegri

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

