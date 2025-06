Milan l’sms dell’agente di Theo ha un significato particolare

Il mondo del Milan si anima tra arrivi, addii e messaggi criptici: il recente sms di Theo Hernandez, simbolo di un momento di transizione, apre uno squarcio su un mercato ancora in fermento. La sponda rossonera di Milano si trasforma in un porto di mare, dove le onde di novità e attese si susseguono senza sosta. Ma cosa riserverà il futuro ai nostri protagonisti? Scopriamolo insieme.

Il difensore francese resta in uscita dai rossoneri e il suo entourage lancia un messaggio Milano e il mare sono piuttosto lontane, ma la sponda rossonera della città in questi giorni sembra essere davvero un porto di mare. Dagli arrivi di Tare e Allegri alle uscite, ufficiali o quasi. Fino ai nomi che continuano ad essere sulla lista dei partenti. Milan, messaggio dall'entourage di Theo Hernandez E se Reijnders è ormai un nuovo giocatore del Manchester City, altre sono le questioni legate alle cessioni. Musah sembra destinato al Napoli con l'affare che sembra in chiusura.

