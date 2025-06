Milan la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio | plusvalenza da oltre 40 milioni di euro

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, un'operazione che si traduce in un bilancio positivo con una plusvalenza superiore ai 40 milioni di euro. Questa mossa strategica non solo rafforza le finanze rossonere, ma apre anche nuove opportunità per il club. Un’operazione che dimostra come il calcio moderno sappia coniugare successo sportivo e prudenza economica, portando benefici a lungo termine.

Il Milan ha salutato definitivamente Tijjani Reijnders. è diventata ufficiale la cessione del centrocampista olandese al Manchester City, squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - cessione - reijnders - effetto

Milan, rivoluzione dopo il fallimento: la prima cessione è cosa fatta - Dopo una stagione deludente, il Milan si prepara a una rivoluzione necessaria. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha accentuato i dubbi sulla dirigenza e sulle strategie di mercato.

@FabRavezzani sulla cessione di #Reijnders: “Era l’unico da tenere a qualsiasi costo, ma la logica del bilancio ha prevalso. Il Fondo, qualunque Fondo, ragiona su rendimenti ed effetti a breve termine. E questa era l’opzione più facile per il #Milan. Di fatto, Partecipa alla discussione

La cessione di #Reijnders prima del 30 giugno contiene due cattive notizie per i tifosi del #Milan: - la squadra perde il giocatore migliore della scorsa stagione e vedremo se e come sarà sostituito; - la plusvalenza (se così fosse) va sul bilancio 24/25, lo spinge Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ufficiale, il Milan cede Reijnders al City: l'impatto della cessione a bilancio; Milan, la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio: plusvalenza da oltre 40 milioni di euro; Milan cede Reijnders al Manchester City: ufficiale l’operazione da 70 milioni.

Milan ufficializza la cessione di Reijnders al Manchester City - Il Milan ha ufficializzato la cessione del centrocampista: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni ...

Milan, ufficiale cessione Reijnders al Manchester City - Con una nota sul proprio sito internet, dopo settimane di rumors, il Milan comunica "di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive ...