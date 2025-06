Milan la cessione di Reijnders e l’effetto positivo sul bilancio | plusvalenza da oltre 40 milioni di euro | Calciomercato

Il mercato in casa Milan si conferma una strategia vincente: la recente cessione di Reijnders non solo libera risorse, ma genera anche una plusvalenza da oltre 40 milioni di euro. Questo risultato positivo rafforza il bilancio del club, sottolineando come le operazioni di mercato possano diventare un vero e proprio patrimonio economico. La gestione oculata e lungimirante del club si dimostra ancora una volta una delle chiavi del successo.

Milan, la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio: plusvalenza da oltre 40 milioni di euro Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Milan, la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio: plusvalenza da oltre 40 milion.. Il Milan ha salutato definitivamente Tijjani Reijnders. È diventata ufficiale la cessione del centrocampista olandese al Manchester City, squadra dove disputerà il prossimo Mondiale per Club. I rossoneri dicono così addio a uno dei pilastri dell'ultimo biennio in quel di Via Aldo Rossi, una cessione che riporta in attivo il bilancio meneghino.

