Milan il Bayern Monaco va all in su Nico Williams | c'è la clausola Leao si allontana

Milano si prepara a vivere un’estate infuocata, mentre il Bayern Monaco punta deciso su Nico Williams per rinforzare il reparto offensivo. Con la clausola Leao che si allontana, i bavaresi accelerano, puntando a sorprendere i tifosi e a consegnare a Vincent Kompany un’ulteriore freccia nel suo arco. La sessione di mercato promette colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso. È solo l’inizio di una campagna ricca di sorprese.

Il Bayern Monaco continua la propria rincorsa sul mercato per regalare a Vincent Kompany un nuovo esterno d`attacco, possibilmente di fascia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

