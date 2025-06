Milan doppio rinforzo dalla Premier | incontro con l’agente

Basti pensare alle recenti mosse di mercato, che aprono scenari sorprendenti per il club milanese. Il Milan si prepara a rivoluzionare la rosa con due innesti provenienti dalla Premier League, un segnale chiaro delle ambizioni del club. L’incontro con l’agente potrebbe essere decisivo per sbloccare questa operazione e scrivere un nuovo capitolo di successi rossoneri. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Il Milan si sta muovendo per un doppio rinforzo che arriva direttamente dalla Premier League. C'è l'incontro con l'agente che può dare una spinta importante a questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Per i rossoneri il futuro resta tutto da scrivere e questo è tempo di grandi manovre, come si suole dire. C'è tanta carne a cuocere, dal momento che molto è cambiato e tanti profili hanno il futuro fortemente incerto. Basti pensare a quanto sta accadendo con Theo Hernandez, che si sta avvicinando all'Atletico Madrid, o con Rafa Leao. Allegri ne voleva fare un perno del suo Milan, ma a quanto pare è ferma la volontà da parte del calciatore di salutare per provare nuove esperienze.

