Milan Cup 2025 a Cattolica | giovani rossoneri in campo con Dida e Appiah

La Milan Cup 2025 torna a Cattolica, consacrandosi come l’evento più atteso dell’anno per i giovani talenti rossoneri. Per tre giorni, il Calbi si trasformerà in un palcoscenico di passione e talento, con protagonisti i futuri campioni del Milan. Tra le stelle sul campo, appaiono Didà e Appiah, pronti a ispirare una nuova generazione. Un’occasione imperdibile per vivere il sogno rossonero in prima persona...

La Milan Cup fa ancora una volta tappa a Cattolica. Per il terzo anno consecutivo il 'Calbi' da venerdì, e fino a domenica, si colorerà di rossonero per lasciare spazio sul campo ai giovani rossoneri. E anche quest'anno non mancheranno gli ospiti di lusso, dall'ex portiere rossonero Nelson Dida ai giovani della Primavera, Ernesto Perin e Alessandro Longoni. Alla Milan Cup 2025 parteciperanno 48 squadre affiliate al Milan. Tre arriveranno anche dall'estero, esattamente da Romania e Svizzera. In totale, saranno circa 750 i bambini e le bambine coinvolti, distribuiti tra le categorie: Primi Calci, Pulcini 1° anno e Pulcini 2° anno.

Sergio Mattarella incontra Milan e Bologna: "Esempio per i giovani" - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le squadre di Milan e Bologna, sottolineando l'importanza del loro ruolo come modelli per i giovani.

