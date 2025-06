Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth in Australia

Immaginate un match di Serie A tra Milan e Como che si svolge dall'altra parte del mondo, a Perth in Australia. Con San Siro occupato dai Giochi Olimpici, la Lega sta valutando questa sfida come un'innovativa possibilità di portare il calcio italiano oltre i confini nazionali, magari creando un evento memorabile e storico. Ma cosa serve per trasformare questa idea in realtà ? È un progetto ambizioso destinato a cambiare il modo di vivere il calcio internazionale.

Roma, 11 giu. (askanews) – La Lega di serie A sta valutando la possibilità di far disputare all’estero Milan-Como, incontro in calendario il prossimo 8 febbraio e valido per la 24esima giornata del campionato 202526. San Siro in quella data è occupato per i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Per rendere possibile la trasferta australiana, che rappresenterebbe la prima volta in cui una gara di un campionato viene disputata all’estero, serve tuttavia il via libera della Fifa. Lo scorso ottobre la federazione internazionale ha istituito un gruppo di lavoro per aggiornare le norme relative alle gare di campionato da disputare all’estero e una decisione definitiva è attesa nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

