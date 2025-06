Milan-Como in Australia? La Serie A ci prova ecco perché

Milano, 11 giugno 2025 – Negli ultimi anni si è parlato spesso di una Serie A che possa conquistare il palcoscenico internazionale, portando il calcio italiano oltre i confini nazionali. Idee e tentativi si sono moltiplicati, da New York alla Australia, suscitando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. E ora, la sfida si fa concreta: perché la Serie A tenta di diventare un fenomeno globale, dimostrando che il calcio italiano ha sempre voglia di sognare in grande.

Milano, 11 giugno 2025 – Negli ultimi anni si è parlato spesso di una Serie A che potesse varcare i confini nazionali. Sono state tante le ipotesi, a partire da New York, con il presidente della Lega Ezio Simonelli che aveva definito "stimolante" l'idea di poter disputare un match del massimo campionato italiano lontano dalla Penisola. Qualche prova c'è già stata, come ad esempio la Supercoppa Italiana, che ormai da diversi anni di gioca in Arabia Saudita, ma la Lega Serie A punta a rafforzare ulteriormente il brand del calcio italiano a livello internazionale, per questo si sta ragionando di disputare un match del campionato di Serie A fuori dai confini nazionali.

