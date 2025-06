Milan-Como in Australia a febbraio? Lega e rossoneri favorevoli

Il Milan affronta un febbraio di sfide e opportunità, con la partita contro il Como in Australia che si prospetta favorevole. Tuttavia, la cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali a San Siro potrebbe spostare gli incontri del weekend. La richiesta ufficiale è stata inviata a Figc, Uefa e Fifa, e l’attesa ora è tutta per il loro via libera. Riusciranno i rossoneri a mantenere il ritmo?

San Siro sarà occupato dalla cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali del 6 febbraio, l'incontro di quel weekend (7-8) potrebbe traslocare. Manca l’ok di Figc, Uefa e Fifa a cui è già stata inviata richiesta ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Como in Australia a febbraio? Lega e rossoneri favorevoli

In questa notizia si parla di: febbraio - milan - como - australia

Milan-Como del 7-8 febbraio può davvero giocarsi in Australia. Sono tutti d'accordo, ma manca l'ok più importante: quello della Fifa che deve cambiare il regolamento e approvare la scelta. Se lo farà Milan-Como diventerà la prima partita di campionato a gioc Partecipa alla discussione

Milan - Como in Australia nel 2026 Le news https://www.milanworld.net/threads/milan-como-in-australia-a-febbraio-2026.151694/#post-3479643 #Milan #Acmilan #MilanComo #News Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan-Como in Australia, la Serie A in trattativa per giocare la prima partita di un campionato europeo all'estero; Clamoroso, Milan-Como di Serie A potrebbe giocarsi in Australia: È necessario...; Perché la partita Milan-Como del prossimo campionato di Serie A si può giocare in Australia.

Serie A all'estero, ipotesi Australia per Milan-Como a febbraio - L'ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall'estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 ...

Pagina 1 | Milan-Como, la Serie A si sposta in Australia! La storica svolta è possibile - San Siro è indisponibile per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-