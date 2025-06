Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia nel 2026? Cosa sappiamo

Nel 2026, il calcio italiano si prepara a scrivere una pagina storica: Milan-Como potrebbe infatti disputarsi in Australia, all’Optus Stadium di Perth. Questa mossa rivoluzionaria, confermata da The Athletic, segnerà il primo incontro di un campionato europeo giocato in un altro continente, attraversando oltre 13 mila chilometri. Un’idea audace che promette di cambiare per sempre il modo di vivere e concepire il calcio internazionale.

Milan-Como della Serie A 2025-26 potrebbe scrivere una nuova pagina di storia del calcio. Secondo The Athletic, che ha confermato una notizia già rimbalzata sui media australiani, il match potrebbe disputarsi nell’Optus Stadium da 60 mila posti di Perth, diventando così il primo di un campionato europeo a essere giocato all’estero, addirittura in un altro continente. Un viaggio di oltre 13 mila chilometri, non proprio a sostegno della condizione fisica dei calciatori. «Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo», aveva anticipato a marzo il presidente della Lega Ezio Simonelli, senza nascondere il sogno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia nel 2026? Cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: milan - como - serie - giocherà

