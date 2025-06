Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia? Già inviata la richiesta ufficiale

Un'epica sfida internazionale sta per raggiungere l'Australia: il Milan affronta il Como in un evento senza precedenti, presso l’Optus Stadium di Perth. Con una capienza di 60mila posti, questa partita segna un record di coinvolgimento e innovazione nel mondo del calcio globale. La richiesta ufficiale è già stata inviata e l’attesa cresce: il duello tra queste due storiche squadre promette di essere memorabile, un vero e proprio ponte tra Italia e Australia che incanta gli appassionati di tutto il mondo.

L’Optus Stadium di Perth, in Australia, è pronto a ospitare un evento storico. Capienza: 60mila posti. E no, non parliamo di un match del West Coast Eagles (squadra di AFL, Football americano ) o del Perth Scorchers (club di cricket australiano). Nemmeno di un concerto di Taylor Swift o Ed Sheeran. L’evento in questione è Milan – Como, match che sarà valido per la 24esima giornata di Serie A in programma nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026 ( qui il calendario di Serie A completo ). La sfida del campionato italiano potrebbe giocarsi in Australia, nello stadio sopracitato: è più di una suggestione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia? Già inviata la richiesta ufficiale

#SerieA trasloca all'estero per la prima volta? Milan-Como (forse) si giocherà a Perth, in #Australia Partecipa alla discussione

Secondo The Athletic, Milan-Como della prossima stagione di Serie A si potrebbe giocare a Perth, in Australia. In programma per il weekend del 7-8 febbraio 2026, in quei giorni San Siro è però occupato per ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Partecipa alla discussione

