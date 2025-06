Milan-Como avanza la possibilità Australia | può essere la prima partita di Serie A all’estero il motivo

Il calcio italiano si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: il match tra Milan e Como potrebbe essere la prima partita di Serie A a disputarsi all’estero, precisamente in Australia, nel febbraio 2026. Questa iniziativa innovativa mira a portare il calcio italiano oltre i confini nazionali, offrendo un’esperienza unica ai tifosi di tutto il mondo. Un’idea ambiziosa che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere il calcio internazionale.

Milan-Como, le ultime sulla possibilità di disputare la sfida di Serie A in Australia per un evento che sarebbe storico. I dettagli Potrebbe essere una svolta storica per il calcio italiano: la sfida di Serie A tra Milan e Como, in calendario nel weekend del 7-8 febbraio 2026, potrebbe essere disputata all’estero, precisamente in Australia. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan-Como, avanza la possibilità Australia: può essere la prima partita di Serie A all’estero, il motivo

In questa notizia si parla di: milan - como - serie - possibilità

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con tutte le emozioni e i risultati in tempo reale: Milan in 10 uomini, Como in vantaggio, Monza avanti e tante altre sorprese.

NEWS - Serie A all'estero, ipotesi Australia per Milan-Como a febbraio https://ift.tt/NOwQpvu Partecipa alla discussione

Secondo The Athletic, Milan-Como della prossima stagione di Serie A si potrebbe giocare a Perth, in Australia. In programma per il weekend del 7-8 febbraio 2026, in quei giorni San Siro è però occupato per ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan-Como, la Serie A si sposta in Australia! La storica svolta è possibile; Milan-Como in Australia, la Serie A in trattativa per giocare la prima partita di un campionato europeo all'estero; Serie A in campo all’estero? Ipotesi Australia per Milan-Como.