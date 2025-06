Mihaila su Chivu | Gli auguro un buon lavoro all’Inter per me non è stato un grande allenatore

Valentin Mihaila, talento del Parma, ha espresso il suo pensiero sull’arrivo di Cristian Chivu all’Inter. Con parole sincere e rispettose, Mihaila ha riconosciuto l’esperienza e la professionalità dell’ex compagno di squadra, ma ha anche condiviso alcune riflessioni sul suo ruolo e il suo contributo. In un mondo calcistico in continua evoluzione, i passaggi di allenatori e giocatori creano sempre un’aria di novità e aspettative. Perché, in fin dei conti, ogni nuovo inizio può portare grandi successi.

Valentin Mihaila, calciatore del Parma, ha commentato il passaggio di Cristian Chivu all’Inter. Le parole del classe 2000 rumeno nel nostro articolo. Il calciatore del Parma, Valentin Mihaila, ha commentato il passaggio all’ Inter di Cristian Chivu. Intervistato al termine della gara tra la sua Romania e il Cipro, l’esterno ha fatto i complimenti al suo ex allenatore, anche se in maniera molto onesta ha ammesso che il contributo che il neo tecnico nerazzurro ha dato alla sua carriera è stato praticamente nullo. Il classe 2000, infatti, non ha mai giocato con Chivu in panchina per un grave infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime 14 partite stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mihaila su Chivu: «Gli auguro un buon lavoro all’Inter, per me non è stato un grande allenatore»

