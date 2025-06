MigrantiMeloni | sempre no a illegalità

L’Italia si prepara a un acceso dibattito europeo sul fronte migratorio: alla riunione dell’11 giugno a Lussemburgo, Italia, Francia, Grecia e Malta affronteranno le nuove sfide derivanti dagli sviluppi in Libia, per definire strategie condivise di sicurezza e gestione dei flussi. Nel frattempo, la premier Meloni ribadisce con fermezza: “L’Italia non è terra di illegalità”, sottolineando il suo impegno nel contrasto alle migrazioni irregolari. La questione rimane al centro del dibattito politico e delle priorità europee.

13.25 Su richiesta dell'Italia, con Francia, Grecia e Malta, alla prossima riunione Interni Ue, il 13 giugno a Lussemburgo, ci sarà un dibattito approfondito sulle conseguenze degli sviluppi in Libia su flussi migratori e sicurezza dell'intera Unione europea, in modo da identificare le possibili risposte comuni. Dai social intanto la premier Meloni assicura: "Governo continuerà a combattere illegalità legate all'immigrazione L'Italia non è terra conquista di trafficanti di permessi e chi vive di furbizie,scorciatoie. Avanti senza paura". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: meloni - illegalità - migranti - italia

Dopo anni di Governi che hanno tollerato l’illegalità, l’Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. Diciamo basta ai rave illegali: mettono a rischio l’ordine pubblico e favoriscono lo spaccio. Con il Governo Meloni, le regole si rispettano. Partecipa alla discussione

Aveva ragione il Presidente Meloni e bene ha fatto a denunciare le gravi irregolarità al Procuratore nazionale Antimafia riguardanti gli ingressi di immigrati che arrivano in Italia, per motivi di lavoro, attraverso il decreto flussi. Mentre certa stampa ci accusava di Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Migranti, Meloni Continueremo a combattere ogni forma di illegalità; Migranti, Meloni: 'Governo continuerà a combattere illegalità'; Migranti, Meloni: “Governo continuerà a combattere illegalità”.