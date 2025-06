Migranti Open Arms accusa l’Italia | Vuole trattare le Ong come i trafficanti

In un clima di crescente tensione tra soccorritori e autorità, Òscar Camps, fondatore di Open Arms, denuncia con fermezza un’ombra di ingiustizia che si profila all’orizzonte. Durante una conferenza al Parlamento europeo, accusa l’Italia di voler equiparare le ONG ai trafficanti di esseri umani tramite una proposta di direttiva dell’UE. Un’accusa che scuote il dibattito sui diritti umani e sulla gestione delle crisi migratorie, sollevando interrogativi cruciali sul futuro delle operazioni di salvataggio in mare.

È un'accusa diretta quella lanciata da Òscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo. Nel mirino, una proposta di direttiva dell'Unione Europea che, secondo Camps, equiparerebbe i trafficanti di esseri umani alle organizzazioni umanitarie impegnate nei salvataggi in mare. "È l'Italia a spingere per questa ambiguità normativa –.

