Migranti e camorra | scoperta frode milionaria sul click day Un anno fa l’esposto della Meloni contestato dalla sinistra

Immaginate uno scenario in cui migliaia di persone cercano di ottenere un permesso di ingresso attraverso il click day, mentre si scopre una frode milionario legata alla camorra. Un anno fa, l’esposto di Giorgia Meloni al procuratore antimafia aveva acceso i riflettori su anomalie gravissime, destando accuse e polemiche da parte della sinistra. Ma cosa si nascondeva davvero dietro queste irregolarità ? La verità si sta lentamente svelando, e il nostro compito è scoprire tutta la storia.

Quando Giorgia Meloni, nel giugno 2024, aveva presentato l’esposto al procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo per denunciare le anomalie sul click day del decreto flussi, la sinistra aveva lanciato strali avvelenati. Critiche a volte irridenti, come quella lanciata da Repubblica che tacciava la premier di volersi fare pubblicitĂ e di sbagliare indirizzo. Eppure la denuncia della premier era stata chiara e circostanziata: «Da alcune regioni, su tutte la Campania, abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il “click day”, totalmente sproporzionato rispetto ai potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti e camorra: scoperta frode milionaria sul click day. Un anno fa l’esposto della Meloni, contestato dalla sinistra

La Camorra lucra anche sugli immigrati, soggetti vulnerabili. Un'inchiesta della DDA ha fermato stamattina il business sui permessi di soggiorno e i falsi documenti. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Il clan Fabbrocino

Augurare alla figlia di Giorgia Meloni "la stessa sorte della ragazza di Afragola" è qualcosa semplicemente di miserabile. Miserabile è tirare in ballo una bambina per colpire un genitore. Come miserabile è il fatto che l'autore sia un professore, ovvero qualcun

Dall'esposto per il click day a oggi, Meloni: "Sui migranti avevamo ragione, avanti senza paura" - La premier ribadisce che "l'Italia non è terra di conquista per i trafficanti di permessi e per chi vive di furbizie e scorciatoie" ...

Migranti, Meloni “Continueremo a combattere ogni forma di illegalità” - ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi ...