Migranti 226 sbarcati a Lampedusa su tre barconi

Ai soccorritori hanno riferito di essere salpati da Zawiya e Sabratha in Libia, pagando da 5 mila a 7 mila dollari a testa per il viaggio.

Sbarcati a Marina di Carrara tutti i 190 migranti salvati nel Mediterraneo - CARRARA – Nella serata di ieri, 10 maggio, si è concluso lo sbarco dei 190 migranti giunti al porto di Marina di Carrara a bordo della Sea Watch 5.

Tre sbarchi con 226 migranti in un’ora a Lampedusa. I barconi con a bordo 70, 68 e 88 persone tra bengalesi, egiziani eritrei, iraniani, iracheni e siriani sono stati intercettati dalle motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera. Partecipa alla discussione

Lampedusa, continuano gli sbarchi: in 226 arrivano su tre barche - Nelle ultime ore, tre barconi sono approdati sulle coste, trasportando in totale 226 persone di varie nazionalità: bengalesi, eg ...

Ottantacinque migranti sbarcati a Lampedusa - Ottantacinque migranti sono sbarcati all'alba a Lampedusa dopo che il barcone di 11 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dai militari della motovedetta Cp319 della guardia costiera.