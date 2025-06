Midjourney è un pozzo senza fondo di plagio Disney e Universal fanno causa all’AI delle immagini | le accuse su Elsa Minion e Darth Vader

Disney e Universal scendono in battaglia contro Midjourney, accusandolo di alimentare un "pozzo senza fondo di plagio" con le sue immagini generate dall’intelligenza artificiale. È un passo storico nel mondo dell’intrattenimento, segnando il primo scontro diretto tra colossi hollywoodiani e una società di AI. Ma cosa significa davvero questa guerra digitale e quali implicazioni avrà per creativi, aziende e fan? La vicenda promette di rivoluzionare il modo in cui concepiamo l’arte e la proprietà intellettuale.

Disney e Universal hanno deciso di dichiarare guerra a Midjourney, il programma di intelligenza artificiale noto per il suo generatore di immagini. E proprio quello strumento viene definito nella denuncia in tribunale dei colossi di Hollywood un «pozzo senza fondo di plagio». È la prima volta che due giganti dell’intrattenimento audiovisivo decidono di andare allo scontro frontale con una società di AI. Non sono però i primi a muoversi, visto che già in passato diversi artisti indipendenti avevano fatto causa a Midjourney e altre aziende del settore per l’uso non autorizzato delle loro opere. La startup di San Francisco si ritrova ora accusata di aver saccheggiato gli archivi delle due major per creare copie dei personaggi popolarissimi. 🔗 Leggi su Open.online

