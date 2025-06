Michael Douglas | Trump? Mi vergogno di lui Con l' Oscar per Wall Street sono uscito dall' ombra di mio padre

Michael Douglas, icona del cinema e vincitore dell'Oscar per Wall Street, ha illuminato il 71° Taormina Film Festival con una masterclass indimenticabile. Ricevendo il Taormina Excellence Achievement Award, ha condiviso esperienze e curiosità sul suo percorso artistico, tra cui la sua avventura con la CGI in un film lontano dall'immagine classica. Oggi, guardo il film e...

L'attore è stato protagonista di una masterclass al 71° Taormina Film Festival dove ha ricevuto il Taormina Excellence Achievement Award e accompagnato la proiezione di Qualcuno volò sul nido del cuculo di cui è stato produttore. "Non avevo mai fatto film con la CGI ed ero curioso di scoprire che esperienza fosse. Ricordo che ricevevo varie indicazioni e a volte, mentre non c'era nulla intorno a me, mi sentivo un idiota. Ma oggi guardo il film e dico: 'Wow'. Anche se non è uno dei miei preferiti, ho un grande rispetto per chi li fa perché so quanto impegno richiede". È onesto Michael Douglas nel parlare del suo ruolo in Ant-Man, 12º film del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it