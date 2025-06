Michael Douglas racconta la malattia e la paura più grande | Pensavo di morire

Al Taormina Film Festival 2025, Michael Douglas ha emozionato il pubblico con un’intima testimonianza di forza e vulnerabilità. L’attore, icona del cinema internazionale, ha condiviso il suo cammino attraverso la malattia e la paura più grande, quella di morire, rivelando come il sostegno della moglie Catherine Zeta-Jones abbia rappresentato per lui una luce in momenti difficili. Il momento di autenticità che ha conquistato tutti, dimostrando che anche i divi affrontano le sfide umane più profonde.

Ospite d’onore del Taormina Film Festival 2025 è uno degli uomini che ha fatto la storia del cinema internazionale. Ad aprire le danze della kermesse cinematografica il divo Michael Douglas, protagonista di cult come Basic Instinct e Wall Street. L’attore, oggi 80enne, si è aperto al pubblico con grande sincerità, raccontando della dura malattia che lo ha colpito e del suo amore, sempre più forte, per la moglie Catherine Zeta-Jones. Il momento più duro per Michael Douglas. Ormai 15 anni fa, era l’estate del 2010, Michael Douglas scoprì di avere un cancro alla gola al quarto stadio. Per l’attore fu un momento durissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Michael Douglas racconta la malattia e la paura più grande: “Pensavo di morire”

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

