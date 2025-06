Michael Douglas premiato al Taormina Film Festival

Il prestigioso Taormina Film Festival rende omaggio a un'icona del cinema: Michael Douglas. Con l'Excellence Achievement Award, il celebre attore viene riconosciuto non solo per la sua bravura, ma come vero e proprio pilastro della settima arte moderna. La presidente di Cannes, Iris Knobloch, ha sottolineato come Douglas abbia regalato interpretazioni memorabili che hanno lasciato il segno nel cuore di appassionati e addetti ai lavori. La serata è stata un tributo alla sua straordinaria carriera, un riconoscimento doveroso a un maestro del cinema.

Michael Douglas premiato al Teatro Antico di Taormina con l'Excellence Achievement Award. A consegnargli il premio nella serata d'apertura del Taormina Film Festival, la presidente del Festival del Cinema di Cannes Iris Knobloch. "Michael Douglas è molto più di una star. È una pietra miliare del cinema moderno - ha detto Knobloch - Michael ci ha regalato interpretazioni indimenticabili, stratificate e sempre coraggiose". L'attore ha ringraziato ricordando l'eredità del padre Kirk Douglas e i film girati in set italiani, fra cui cinecittà.

