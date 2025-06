Michael Douglas | Mi vergogno chiedo scusa per Trump a nome del mio Paese

Sul suggestivo palcoscenico del Festival di Taormina, Michael Douglas incanta il pubblico con il suo fascino e la sua eloquenza. A 80 anni, riflette sulla carriera e sui cambiamenti del mondo, non esitendo a esprimere critiche a Trump a nome del suo paese. Un momento di grande intensità e sincerità , che apre le porte a un dialogo tra cultura, cinema e politica. Continua a leggere per scoprire come l’attore ha catturato l’attenzione di tutti con il suo intervento.

Michael Douglas apre il Festival di Taormina, con una parata di star hollywoodiane. Il divo parla dell'inizio della sua carriera, facendo anche un bilancio per i suoi 80 anni e infine anche di politica, contestando Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Al Taormina Film Festival Michael Douglas critica duramente Trump: «Mi vergogno del mio Paese» Partecipa alla discussione

