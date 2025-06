Michael Douglas | Mi scuso per Trump da parte del mio Paese

L’attore Michael Douglas si scusa pubblicamente per le azioni del suo Paese, riconoscendo il ruolo degli Stati Uniti nel caos globale. Con parole sincere e un tocco di umiltà, Douglas invita alla riflessione sul senso di responsabilità collettiva. Un gesto che scuote e invita a pensare: quanto possiamo fare per cambiare il nostro impatto sul mondo?

(Adnkronos) – “Mi scuso e mi vergogno con i miei amici, con i miei vicini in Canada, in Messico o in tutti i Paesi dell’Unione europea e della Nato. Mi rendo conto che il mio Paese è responsabile del caos che regna nel mondo. Sono imbarazzato e mi scuso". A dirlo è Michael Douglas, nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it