In un momento di profonda riflessione, Michael Douglas ha espresso la sua amarezza per il clima politico e sociale che coinvolge il suo Paese e il mondo intero. Con coraggio e sincerità , l’attore premio Oscar ha condiviso la sua tristezza e il suo senso di responsabilità , lasciando il pubblico sbalordito. Un intervento che invita a riflettere sul ruolo dell’individuo in un’epoca turbolenta, mostrando come anche le celebrità possano diventare voce di consapevolezza e cambiamento.

(askanews) – «Mi rendo conto che il mio Paese è responsabile del caos che regna nel mondo. Mi scuso e mi vergogno con i miei amici, con i miei vicini in Canada, in Messico o in tutti i Paesi dell’Ue e della Nato. Sono imbarazzato e mi scuso». Così Michael Douglas durante una masterclass al Taormina Film Festival. L’attore e produttore, vincitore di due Oscar, è ospite della serata d’apertura della 71esima edizione e riceverà il Taormina Excellence Achievement Award. GUARDA LE FOTO Michael Douglas: una vita da gigante. Come quella di suo padre Kirk Douglas. «Questo è un festival cinematografico ed è molto difficile passare cinque minuti senza menzionare “la grande T”, preferisco non entrare nel merito», ha aggiunto l’attore americano riferendosi al presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Michael Douglas contro Trump: «È il periodo peggiore della mia vita»

