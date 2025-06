Michael Douglas a Taormina | Trump? Mi scuso e mi vergogno con tutti L' Oscar fu una svolta alla mia carriera

In un mix di emozioni e ricordi, Michael Douglas rivela i momenti più significativi della sua vita, tra incontri fortunati e delusioni profonde. Da Taormina alle luci degli Oscar, la sua storia è un viaggio tra successi e sfide personali. Scopri come l’amore e le prove della vita abbiano plasmato l’attore, lasciandoci con una riflessione sulla resilienza e il destino. E voi, quale episodio avrebbe cambiato anche la vostra vita?

TAORMINA - «Il più grande colpo di fortuna della mia vita? Incontrare mia moglie Catherine Zeta-Jones. Mentre la più grande delusione che ho affrontato sono le ultime elezioni nel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Michael Douglas a Taormina: «Trump? Mi scuso e mi vergogno con tutti. L'Oscar fu una svolta alla mia carriera»

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Michael Douglas a Taormina si racconta ('Faccio l'attore per rivalsa verso i miei genitori) e critica il presidente Usa sull'immigrazione: "'Mi scuso per il mio Paese, Trump ha creato un tale dramma dicendo che tutti gli immigrati sono assassini e stupratori" #ANS Partecipa alla discussione

Michael Douglas: «Chiedo scusa per il presidente Trump. Ho fatto l'attore come rivalsa e risentimento verso mio padre» - Il grande interprete, 80 anni, inaugura il Festival di Taormina pieno di star: «La più grande fortuna, leggere che a mia moglie Catherine piacevano uomini più anziani.