Michael Douglas a Taormina si scusa per il comportamento di Trump

Durante il Taormina Film Festival, Michael Douglas ha sorpreso il pubblico con parole forti e sincere, scusandosi per il comportamento di Trump e sottolineando l'importanza di valori come l'inclusione e la solidarietà. Tra un ricordo cinematografico e un appello al dialogo, l’attore ha dimostrato ancora una volta come il cinema possa essere veicolo di messaggi profondi. La serata si è conclusa lasciando un segno indelebile sulla platea, invitando tutti a riflettere.

Al Taormina Film Festival Michael Douglas si è scagliato contro la politica anti-immigrati di Trump. Ha poi ricordato l'anniversario del film Qualcuno bussò sul nido del cuculo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Michael Douglas a Taormina si scusa per il comportamento di Trump

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Michael Douglas a Taormina si racconta ('Faccio l'attore per rivalsa verso i miei genitori) e critica il presidente Usa sull'immigrazione: "'Mi scuso per il mio Paese, Trump ha creato un tale dramma dicendo che tutti gli immigrati sono assassini e stupratori" #ANS Partecipa alla discussione

