Michael Douglas a Taormina | Se penso che tra me e mio padre abbiamo fatto 150 film mi commuovo

Un momento di grande emozione ha avvolto Taormina, quando Michael Douglas, celebrato con un premio alla carriera, ha riflettuto sull'eredita artistica trasmessa da suo padre e sulla sua lunga carriera. Con oltre 150 film all'attivo tra padre e figlio, il legame con il cinema si rivela indissolubile. Il festival, diretto da Tiziana, ha celebrato non solo il passato, ma anche il futuro del grande schermo.

L'attore ha riflettuto sull'enorme eredità che il padre gli ha lasciato in termini di produzioni a cui ha preso parte e sul suo stesso operato Michael Douglas è stato celebrato nella serata di ieri con un premio alla carriera dal Festival del Cinema di Taormina, dove per l'occasione è stato proiettato Qualcuno volò sul nido del cuculo, film prodotto dallo stesso Douglas e che gli valse l'Oscar al miglior film. Il festival è diretto da Tiziana Rocca, che ha stretti legami con Hollywood ed è tornata al timone otto anni dopo essere stata costretta a dimettersi a causa di lotte politiche nel 2017 dopo un mandato di cinque anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Douglas a Taormina: "Se penso che tra me e mio padre abbiamo fatto 150 film mi commuovo"

