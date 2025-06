MI SPIACE QUESTE BANCONOTE NON LE ACCETTIAMO PIÙ | non si paga più con questi 50 € | Ritiro massivo del Banco Nazionale

Le banconote in euro rappresentano un simbolo di unità e progresso tra i paesi europei, con design ispirati a ponti e finestre che evocano apertura e connessione. Tuttavia, non tutte le banconote rimangono in circolazione a lungo: alcune vengono ritirate per motivi di sicurezza o aggiornamento. Recentemente, il Banco Nazionale ha annunciato un importante ritiro massivo di determinati tagli, segnando un nuovo capitolo nella storia della moneta unica. Ma cosa è successo esattamente?

Dal classico al romanico, gotico, rinascimentale, barocco e rococò, fino all'architettura del ferro e del vetro e quella del ventesimo secolo. Ogni taglio ha un colore dominante differente, facilitando la distinzione: 5 euro grigio, 10 rosso, 20 blu, 50 arancione, 100 verde, 200 giallo-marrone.

