Mi sono tatuata l’occhio giallo ma ora non vedo più | lo sfogo della modella OnlyFans Maria Maddalena

L’arte del tatuaggio può essere affascinante, ma anche estremamente rischiosa. Maria Maddalena, nota modella di OnlyFans, ha condiviso il suo incubo: un tentativo di trasformazione estremo che si è trasformato in un vero e proprio disastro visivo. La sua voglia di apparire una “dea mutante” si è conclusa con un risultato devastante, lasciandola praticamente non vedente da un occhio. Ecco cosa è successo…

Una pratica di tatuaggio estremo finito malissimo. In un video su TikTok la modella di OnlyFans di origini messicane Maria Maddalena, il vero nome è Denise, si è sfogata perché l'ultimo tatuaggio l'ha resa praticamente non vedente da un occhio. Maria aveva già il bianco dell'occhio sinistro tatuato di nero, ma voleva farsi tatuare l'occhio destro di un verde neon per sembrare una "dea mutante ibrida, apocalittica e ultraterrena". Poche ore dopo la procedura, l'inchiostro giallo iniettato durante la procedura ha iniziato ad accumularsi vicino al dotto lacrimale, per poi infiltrarsi nelle palpebre inferiori.