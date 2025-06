Mi dai 5 euro? Poi la coltellata al torace Caccia all’aggressore di piazza Repubblica

Una tragica scena di violenza si è consumata questa mattina a Piazza Repubblica, dove una richiesta di denaro si è trasformata in un attacco brutale. La rapina si è conclusa con una ferita superficiale, ma ha lasciato tutti sgomenti. La polizia ora caccia all’uomo responsabile, mentre la comunità si interroga sulle cause di questa escalation di violenza. La ricerca dell’autore dell’aggressione è appena iniziata e speriamo che presto venga portato davanti alla giustizia.

La richiesta di consegnare 5 euro. Il rifiuto dell’interlocutore, che probabilmente quei soldi neppure ce li aveva. E il fendente al torace. Per fortuna, la coltellata ha ferito solo superficialmente il quarantacinquenne senza fissa dimora romeno C.M., che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli: le sue condizioni non sono considerate preoccupanti. Ora è caccia all’uomo che l’ha colpito, attorno alle 4.30 sul lato di piazza Repubblica più vicino a via Vittor Pisani: i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno preso nota delle prime dichiarazioni del ferito, che è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi dei sanitari di Areu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it