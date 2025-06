mettere al centro il giocatore intervista a paolo nicolato

Mettere al centro il giocatore significa ascoltarlo, valorizzarlo e farlo sentire protagonista. Lo dimostra l'intervista a Paolo Nicolato, uno degli allenatori italiani più interessanti degli ultimi anni, ora alla guida della nazionale della Lettonia. Dopo un lungo percorso tra le giovanili italiane e un nuovo inizio in Lettonia, scopriamo insieme le sue impressioni sulla sfida europea e il suo punto di vista sul calcio che cambia. Come procede questa entusiasmante avventura?

Paolo Nicolato è uno degli ultimi tra i molti allenatori italiani che negli ultimi anni si sono seduti sulle panchine di Nazionali straniere. Il tecnico veneto è arrivato sulla panchina della nazionale della Lettonia a marzo 2024, dopo un lungo periodo da tecnico federale delle nazionali giovanili italiane. L'ho contattato per parlare con lui di questa sua nuova avventura ma anche dei tanti anni passati a Coverciano. Come procede l'esperienza da tecnico della Lettonia? Bene, è un impegno full time. Fare un'esperienza all'estero era un mio desiderio: avevo più volte avuto l'occasione ma per motivi familiari avevo scelto di non farla.