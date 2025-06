Metropolitana a Monza | il ministro Salvini convoca i sindaci

Dopo mesi di attesa, l’attesa si scioglie: il ministro Salvini ha convocato i sindaci lombardi per un incontro decisivo sul prolungamento della metropolitana a Monza. Un segnale di speranza e impegno concreto per migliorare la mobilità urbana e collegare meglio le città del Nord. La sfida ora è trasformare questa fumata bianca in realtà, aprendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione per tutta la regione.

Dopo mesi di attesa finalmente è arrivata la data. Fumata bianca per l’incontro del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con la Regione Lombardia e i comuni di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo per discutere del futuro del prolungamento della metro fino al capoluogo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Metropolitana a Monza: il ministro Salvini convoca i sindaci

