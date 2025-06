Meteo Veneto | sole e caldo in aumento fino al weekend domenica qualche temporale

Il cielo del Veneto si prepara a splendere sotto il sole e le temperature in aumento, regalando giornate calde e piacevoli fino al weekend. Solo qualche breve temporale domenica potrebbe offrirci un momento di frescura, ma l’anticiclone continuerà a proteggere la nostra regione, garantendo un clima stabile e soleggiato. Un’occasione perfetta per vivere appieno le bellezze del territorio e godersi i primi bagni di stagione.

L’anticiclone continuerà a proteggere l’Europa centro-meridionale nei prossimi giorni, abbracciando anche il Veneto, dove il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato. Gli unici disturbi consisteranno nella formazione di qualche annuvolamento cumuliforme nelle ore pomeridiane sull’arco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Meteo Veneto: sole e caldo in aumento fino al weekend, domenica qualche temporale

