Meteo una nuova ondata di calore africano | attesi 40 gradi al Sud Le previsioni regione per regione

Un'onda di calore africano sta per invadere l’Italia, portando temperature fino a 40°C nel Sud. Dopo un inizio di settimana con cieli sereni e condizioni stabili, si prevede un aumento del caldo, con qualche acquazzone pomeridiano sull’Appennino centro-meridionale. La stabilità continuerà nei prossimi giorni, anche se qualche temporale potrebbe fare capolino, rendendo il clima estivo ancora più intenso e da vivere con attenzione.

Un robusto promontorio africano che si espande sui settori occidentali del continente e porta condizioni meteo piuttosto stabili in Italia con cieli sereni o poco nuvolosi anche per il prosieguo della settimana. Da segnalare per oggi qualche acquazzone in sviluppo nel pomeriggio specie sull'Appennino centro-meridionale. Nei prossimi giorni non sono previste variazioni di rilievo con solo qualche temporale.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un allerta meteo gialla per piogge e temporali, valida dalla mezzanotte alle 14 di venerdì 23 maggio.

