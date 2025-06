Meteo Roma del 11-06-2025 ore 19 | 15

Previsioni meteo per Roma venerdì 11 giugno 2025: una giornata all'insegna del sole e della stabilità, perfetta per le tue attività all'aperto. Al Nord il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola in sviluppo su Alpi e Appennini senza fenomeni rilevanti. Nel corso del pomeriggio, poche variazioni e un clima piacevole caratterizzeranno tutta la giornata. Preparati a goderti un weekend sotto cieli limpidi e senza imprevisti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord non è Pino cieli soleggiati su tutti i settori al pomeriggio poche variazioni con sole prevalente salgo della nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennini ma senza fenomeni di rilievo associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro cieli soleggiati Nel corso delle ore di Urne da segnalare qualche innocua addensamento pomeridiano informazioni sull'Appennino stabilità prevalente tra serata e nottata con ancora cieli sereni al mattino tempo stabile con tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'Appennino con locali acquazzoni tra Campania Basilicata e Calabria ancora soleggiato altrove In serata ti rinnovano condizioni di tempo instabile con assenza prevalente di numerosità temperature minime stazionarie in Italia è lieve pressione al nord ovest est sud Massimino mento al centro-nord è stabile al sud e sulle isole previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-06-2025 ore 19:15

