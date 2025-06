Meteo Roma del 11-06-2025 ore 06 | 15

Ben ritrovati, ascoltatori! Ecco le previsioni meteo per Roma e il centro Italia del 11 giugno 2025: al mattino, cieli sereni che accompagneranno l’intera giornata, garantendo un’atmosfera piacevole e soleggiata. Nel pomeriggio, poche variazioni con il sole protagonista e poche nuvole in sviluppo sulle zone montuose, senza fenomeni di rilievo. La serata si manterrà stabile e tranquilla, ideale per godersi il bel tempo. Prepariamoci a una giornata all’insegna del sole e della serenità!

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli soleggiati su tutti i settori al pomeriggio poche variazioni con sole prevalente salgo della nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennini ma senza fenomeni di rilievo associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro cieli soleggiati Nel corso delle ore di Urne da segnalare qualche innocua addensamento pomeridiano informazioni sull'Appennino stabilità prevalente tra serata e nottata con ancora cieli sereni al mattino tempo stabile con tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'Appennino con locali attrazioni tra Campania e Basilicata e Calabria ancora soleggiati altrove intera ti rinnovano condizioni di tempo instabile con assenza prevalente di numerosità temperature minime stazionarie in Italia in lieve flessione a nord ovest est sud Massimino mento al centro-nord è instabile al sud e sulle isole previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-06-2025 ore 06:15

