Messi a muso duro con James Rodriguez in Argentina-Colombia | avevano una questione irrisolta

In un intensissimo match di qualificazione ai Mondiali 2026, Messi e James Rodriguez si sono trovati faccia a faccia in un confronto carico di tensione. Tra domande e risposte sferzanti, emerge un dialogo che svela vecchie questioni irrisolte e il carattere dei due campioni. La scena, ricca di emozione e suspense, lascia intuire come anche le rivalità più radicate possano riaccendersi sul campo. Continua a leggere...

La ricostruzione del dialogo avvenuto durante il match di qualificazione ai Mondiali 2026: "Ma perché?" dice il colombiano. La Pulce lo gela rinfrescandogli la memoria: "Parli molto.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

