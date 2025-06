Merenda nell' oliveta

Preparatevi a vivere un pomeriggio all’insegna del gusto e della tradizione nell’incantevole cornice dell’oliveta di Triggianello. Domenica 15 giugno alle ore 17:00, la prima edizione della “Merenda nell’oliveta” vi invita a scoprire i segreti dell’olio extravergine d’oliva, tra degustazioni, racconti e emozioni autentiche. Un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e assaporare il fascino di una realtà ricca di storia e sapore. Non mancate!

Si terrà domenica 15 giugno alle ore 17:00 a Triggianello frazione di Conversano la prima edizione della “Merenda nell’oliveta”, attività di valorizzazione e promozione dell’olio. Il format ideato dall’Ass. Città dell’Olio di cui il comune di Conversano è socio si svolgerà presso il Parco degli. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Merenda nell'oliveta

In questa notizia si parla di: oliveta - merenda - conversano - olio

Merenda nell’oliveta nei comuni abruzzesi per riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano - Riscopri il fascino del paesaggio olivicolo italiano con la quinta edizione di "Merenda nell'Oliveta".

La Pro Loco Conversano Aps presenta la 1^ edizione della "Merenda nell'Oliveta", al parco degli ulivi di Triggianello. Con Pro Loco Unpli Puglia APS, Città di Conversano, Regione Puglia, Eventi Pro Loco, Città dell'Olio, Borgo in Fiore - Conversano, Lilt Bari, Partecipa alla discussione

OrgOlio Angolano 1° Fiera delle Eccellenze Buone&Belle del paese nostro... Sabato 7 e domenica 8 Giugno 2025, dalle ore 10:30 fino a tarda sera... All'interno di un'oliveta di Villa Cipressi, Città Sant'Angelo Una Fiera dei prodotti tipici, dell'artigianato, dell' Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Merenda nell'oliveta; Al via la quinta edizione della Merenda nell’Oliveta Puglia protagonista con 22 Città dell’Olio.

“Merenda nell’Oliveta” 2025 a Fossacesia: “L’Olio che unisce” - laboratori di disegno per bambini e degustazioni per riscoprire il legame tra olio, terra e pace ...

Eventi in Abruzzo: Merenda nell’Oliveta 2025 - Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Giunto alla quinta edizione, prosegue uno degli appuntamenti più attesi nelle oltre cinquecento Città dell’Olio riconosciute in Italia ...