Mercoledì – Stagione 2 | svelati i characters poster!

Nella seconda stagione di Mercoledì Jenna Ortega riprende le iconiche vesti di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordoneznei nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams.