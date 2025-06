Mercoledì nero per i pendolari | treni in ritardo anche di 120 minuti

Un mercoledì nero per i pendolari italiani, tra treni in ritardo fino a 120 minuti e disagi sulla linea Napoli-Roma. La giornata di oggi, 11 giugno, ha evidenziato ancora una volta le sfide del nostro sistema di trasporto ad alta velocità, coinvolgendo soprattutto chi deve spostarsi per lavoro o studio. In questo scenario, la resilienza dei viaggiatori e la necessità di soluzioni rapide diventano più che mai imprescindibili.

Un mercoledì nero per i pendolari e, più in generale, su chi per viaggiare ha scelto l'Alta Velocità. Dalla mattina di oggi (11 giugno) si sono verificati problemi sulla linea Napoli-Roma e, ovviamente, sono stati coinvolti anche i passeggeri casertani. A seguito di un problema sulla linea. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Mercoledì nero per i pendolari: treni in ritardo anche di 120 minuti

Dieci ore senza treni, il mercoledì nero dei trasporti arriva in Parlamento - Il "mercoledì nero" dei trasporti romani, avvenuto il 21 maggio a causa di un guasto elettrico alla stazione Tuscolana, ha causato dieci ore di blocchi nella rete ferroviaria di Roma e del Lazio.

