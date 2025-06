Mercoledì in corso serata di sapori e musica con A spasso con i bastardi e i dj set di Pyton e Gaddo

divertimento, creando un'atmosfera speciale sotto le stelle. Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna del buon cibo, dei ritmi coinvolgenti e della compagnia, in un contesto suggestivo che invita a rilassarsi e socializzare. Non mancate: vi aspettiamo per un’esperienza indimenticabile all’aperto!

Mercoledì 18 giugno, a partire dalle 19.30, l’Area della Barcaccia nei pressi dei Musei San Domenico si trasformerà in un grande salotto urbano a cielo aperto per l’evento “A Spasso con i Bastardi”, parte della rassegna estiva "mercoledì in corso". Una serata pensata per unire gusto, musica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Mercoledì in corso, serata di sapori e musica con "A spasso con i bastardi" e i dj set di Pyton e Gaddo

Conto alla rovescia ai 'Mercoledì in corso': gli eventi in programma e come cambia la viabilità - Il conto alla rovescia per i "Mercoledì in Corso" è iniziato, con il primo appuntamento fissato per il 21 maggio.

Mercoledì 11 Giugno gli allievi dei corsi di musica e canto in concerto presso @oconnors.2023 di Verbania!!! Alle ore 20.30 non perderti una serata in musica carica di energia! @mariaritabriganti @cora_da_marte @letizia_official @dadebrayant @andreacoc Partecipa alla discussione

Anche quella del 4 giugno, terzo "Mercoledì in corso", è stata una serata per godersi in serenità il nostro meraviglioso centro storico. Stiamo riuscendo a mutare il target di partecipazione, portando persone di ogni età e tante famiglie. Ho personalmente visto a Partecipa alla discussione

