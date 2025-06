Mercato San Severino | al via i campi estivi gratuiti per bimbi dai 6 ai 10 anni

A Mercato San Severino, l’estate si anima con due entusiasmanti campi estivi gratuiti dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un’occasione unica per divertirsi tra giochi, sport e attività ricreative, durante due sessioni dal 30 giugno all’11 luglio 2025. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita: per accedervi, basta iscriversi in tempo utile e prepararsi a vivere un’estate indimenticabile nel segno del divertimento e della scoperta.

Al via, a Mercato San Severino, due campi estivi gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni. La proposta prevede due sessioni di giochi, sport ed attività ricreative: la prima dal 30 giugno al 4 luglio, la seconda dal 7 all’11 luglio, per l’edizione 2025. La partecipazione è gratuita e, per accedervi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Mercato San Severino: al via i campi estivi gratuiti per bimbi dai 6 ai 10 anni

