Mercato rossoblù | De Silvestri rinnova per un anno

Il mercato rossobl249 accende i riflettori sul rinnovo di de Silvestri, che per un altro anno vestirà la maglia del suo cuore. Capitano, uomo simbolo e guida, ha saputo diventare molto più di un semplice giocatore: è il collante dello spogliatoio e un punto di riferimento per tutti. Con la sua esperienza e determinazione, Lollo continua a dimostrare che, nonostante gli anni, può ancora fare la differenza in campo e non solo...

Capitano, uomo simbolo, chioccia per i più giovani e ormai anche "Sindaco". Figura determinante all'interno dello spogliatoio e non solo. Già, perché alla faccia della carta d'identità che recita "23 maggio 1988", Lollo ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa anche sul rettangolo.

Ora è ufficiale! Lorenzo #DeSilvestri rinnova col #Bologna fino al 2026. Tutto confermato dallo scorso 26 maggio! #calciomercato Partecipa alla discussione