Mercato Napoli affare da 8 milioni | si aspetta solo l’annuncio ufficiale

Il mercato del Napoli è in fermento, con un affare da 8 milioni di euro pronto a essere ufficializzato e confermare la strategia vincente del club. Tra operazioni già concluse e altre in fase avanzata, il Napoli si distingue come uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato. Con Luca Marianucci e Kevin De Bruyne ormai quasi ufficiali, l’entusiasmo cresce: il futuro azzurro si fa sempre più interessante. È solo questione di tempo prima di scoprire l’ultima grande novità.

Affare da 8 milioni di euro per il Napoli: si attende soltanto il comunicato che ufficializzerà la riuscita dell’operazione. Il Napoli non si ferma e continua a muoversi in un calciomercato dove è forse il club più attivo. In entrata, sono totalmente definitie le operazioni per Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, con il primo che ha svolto le visite mediche ieri e il secondo che le svolgerà domani. Intanto, il club è ad un passo anche dal chiudere l’operazione per Yunus Musah dal Milan, per cui mancano soltanto gli ultimi dettagli. Ma non è finita qui. Pedullà- Caprile sarà riscattato dal Cagliari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, affare da 8 milioni: si aspetta solo l’annuncio ufficiale

